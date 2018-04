Rebecca de Alba sufre caída en plena transmisión de 'Mexicana Universal'

Rebecca de Alba forma parte de 'Mexicana Universal', en medio del programa la guapa zacatecana sufrió una caída muy aparatosa mientras se conducía al lugar en el que están los jueces.

Sus compañeros, Penélope Menchaca y David Salomón, intentaron ayudarla, pero esa muy tarde pues Rebecca ya estaba en el piso.

Al final, luego de todo el alboroto que se armó por la caída, la también conductora expresó:

"Lo que sucedió fue lo siguiente…que al venir para acá no nos dimos cuenta que la parte de en medio no está tapada porque es un efecto de luz, entonces me metí a la alberca sin agua, perdí el control (…) Gracias a los paramédicos y nada, vamos a tener una gran noche", dijo Rebeca al recuperarse del accidente.

#MexicanaUniversal | Caída Rebecca Rebecca de Alba se cayó en la segunda gala de #MexicanaUniversal ¡afortunadamente está bien! No te pierdas todos los detalles MAÑANA en Venga la Alegría. Posted by Mexicana Universal TV on Sunday, April 15, 2018

La caída no impidió que los jueces siguieran con su labor y luego de descartarse una posible lesión, el equipo de maquillistas entró en acción para hacer que Rebecca luciera espectacular.

Te recomendamos en video: