Justin Bieber bailando al ritmo de Los Ángeles Azules en Coachella

Coachella es uno de los festivales de música de mayor notoriedad en el mundo por mostrar lo último en moda y estilo. Año con año, personalidades como Beyoncé, The Weeknd o Eminem amenizan el evento y Miley Cyrus, Kendall Jenner y Rihanna caminan con coronas de flores entre la gente, como si se tratara de una pasarela de moda en Milán.

En esta edición, México estuvo más presente que nunca pues la agrupación Los Ángeles Azules, ofreció su primer gran concierto en el enigmático festival.

Entre los invitados a la ceremonia estaba Justin Bieber quien fue captado bailando una canción de la famosa agrupación mexicana que llegó "de Iztapalapa para el mundo" (literalmente).

Al ritmo de "Cumbia del infinito", el canadiense se mostró decidido a pasarla bien en el escenario donde se estarían presentando Los Ángeles.

Solo con figurar en el cartel de Coachella, Los Ángeles Azules ya hicieron historia al ser la primera banda de música popular mexicana que se sube al escenario del festival y si son capaces de poner a bailar y gozar a Bieber de esa forma, ¡lo pueden todo!

OH MY GOD HE WAS DANCING TO LOS ANGELES AZULES IM SCREAMING pic.twitter.com/YcSzrJAWZX

— ً (@bieberszion) April 13, 2018