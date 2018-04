David Zepeda fue víctima de la delincuencia y persiguió a los ladrones

El actor David Zepeda fue asaltado hace unos días saliendo de una de las grabaciones de la telenovela 'Amar sin Ley', donde interpreta a un audaz abogado.

Al parecer el actor salió a altas horas de la noche cuando un sujeto lo despojó de sus pertenencias.

El programa Ventaneando dio a conocer la noticia y afirmó que al percatarse que el sujeto no traía arma, se le fue encima golpeándolo por lo que de inmediato llegaron policías al lugar.

Al parecer el pleito no termino ahí pues el actor y el agresor terminaron en la delegación Benito Juárez, donde el mexicano comprobó ante las autoridades lo que el sujeto le había arrebatado. Zepeda no ha comentado nada sobre el resto del proceso para no entorpecer el proceso que presuntamente inició contra su asaltante. Lo bueno es que el actor se encuentra bien y concentrado en las grabaciones de la telenovela, junto a Ana Brenda Contreras.

Te recomendamos en video