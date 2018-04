Detienen a actor de Disney por golpear a su novia

Si fuiste de la generación que creció viendo series como "That's So Raven" por Disney Channel, de seguro recuerdas y ubicas facilmente el rostro de Orlando Brown, el actor que ahora tiene 30 años, dio vida a Eddie Thomas en 99 episodios de la serie entre 2003 y 2007.

Además también participó en series como "Family Matters" entre 1996 y 1998, tuvo una breve participación en Lizzie McGuire, también de Disney en el año 2001 y ha aparecido en películas como "Perfect Game" del 2000, "Eddie's Million Dollar Cook-Off" en 2003 y más recientemente en "Bloody Hands" de 2016 donde dio vida al Detective Brown, desde entonces no ha tenido más ofertas de trabajo.

Este fin de semana el actor fue arrestado pero no por policías sino por una especie de cazarrecompensas que irrumpieron en su casa y registraron el episodio en video. Después de una intensa búsqueda, encontraron a Brown escondido en el armario de un dormitorio con una camiseta y boxers, allí fue cuando realizaron el arresto.

Aún queda por determinar si esto está relacionado con el juez que emitió una orden de arresto contra Brown cuando no compareció ante el tribunal el mes pasado por otro caso en el que presuntamente había golpeado a su novia el año pasado en Torrance.

Yo….when Orlando Brown slithered out that closet, my spirit left my body. 😂pic.twitter.com/YIeUpA1diS

— Rob Sherrell (@RobJustJokin) April 13, 2018