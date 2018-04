Famosas que han vivido una infidelidad y salieron adelante

Роман Бена Аффлека и Дженнифер Гарнер не был любовью с первого взгляда: они познакомились еще в 2001 году и долгое время просто здоровались на премиях. А спустя два года, на съемках фильма «Сорвиголова», где по сценарию им пришлось целоваться, между актерами промелькнула искра — да только тогда Бен был в отношениях с Лопес, а Гарнер носила статус «сильной и независимой женщины». Но спустя год Аффлек расходится с певицей, и их с Гарнер замечают вместе все чаще. Несмотря на тайную свадьбу, которая состоялась в 2005 году, вскоре о новом статусе пары узнал весь мир, и в этом же году у них родилась дочь Вайолетт. Через четыре года — дочь Серафина, а в 2012 — сын Сэмюель. Казалось, их отношения идеальны: они были одной из самых гармоничных пар Голливуда. Но гром грянул в 2015 году: Дженнифер подала на развод из-за измены Аффлека с няней их детей. Правда, через некоторое время бракоразводный процесс был приостановлен, а Гарнер повторяла, что до сих пор любит мужа. С тех пор они несколько раз ссорились, снова мирились, папарацци постоянно фотографировали Джен в слезах, а Аффлека — подавленным. Поклонники надеялись, что в семье Аффлек-Гарнер все наладится, но несколько дней назад супруги объявили, что разводу все-таки быть. Инсайдеры сообщают, что на этот раз пара настроена решительно, несмотря на то, что эти выходные они снова провели вместе и выглядели совершенно счастливыми. #peoplechoice #BenAffleck #JenniferGarner #love

A post shared by Cinema, Music and More💫 (@people__choice) on Mar 25, 2018 at 3:43am PDT