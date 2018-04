Atacan a Ingrid Coronado por intentar hacer 'twerking'

Una de las características que ha sido diferenciador de 'Venga la Alegría' son sus secciones de baile. Todos los días el 'ballet de VLA' propone divertidas coreografías con las que envían a comerciales o cambio de segmento.

Hace unos días, Ingrid Coronado, conductora estelar del programa, hizo el ridículo, según sus seguidores, al intentar hacer 'twerking', es decir, mover sus caderas de una manera muy sensual y sugerente.

Esta situación desencadenó los comentarios negativos de la gente en redes sociales, quienes señalaron que Ingrid 'ya no está en edad de hacer esas cosas'.

"¿Por qué insisten en seguir poniendo a Ingrid? Si ni hacer los pasos bien quiere Mejor quítenla", "Me encanta Ingrid…pero el baile no es lo suyo…pa la próxima q solo pongan a Vane…", "Para qué ponen a Ingrid sino quiere hacer los pasos? Cae mal", "Qué ridícula se vio Ingrid Coronado yo no se porque sigue ahí", "Robocop tiene mas gracia que Ingrid para bailar….. Pues ni baila y ni canta, pero conduce el programa y juega sin palabras muy bien", fueron algunas de las críticas que recibió.