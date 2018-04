Juanita Ringeling nos habla de su vida en el extranjero y la soledad: "es bastante enviciante"

Parte de mis recuerdos de infancia son las limpiezas de playa, cerros y quebradas con mis papás, hermanos y primos! Hoy en la jornada de #voluntariosporeloceano en Maitencillo fue bonito ver cómo cada vez más gente se une a esta causa! @parley.tv @cerveza_corona I grew up doing Beach and hills cleanups with my parents, brothers and cousins! Today with #voluntariosporeloceano at Maitencillo beach; was nice to confirm that every day more people join this cause! @cerveza_corona x @parley.tv

