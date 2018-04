Abby Lee Miller podría regresar a la TV después de estar en la cárcel (y con 45 kilos menos)

¡Abby Lee Miller está de regreso! La instructora de baile podría regresar a 'Dance Moms', el reality que la hizo famosa (y que provocó que también estuviera en la cárcel), después de haber sido fotografiada entrando a los estudios de grabación, como parte de la programación de Lifetime, según informó DailyMail.

Abby Lee ingresó a la cárcel en julio pasado tras haber sido sentenciada a doce meses de prisión por evasión fiscal. Lo anterior por las regalías que consiguió tras el spin off de 'Dance Moms', 'La Gran Competencia', dinero que no comprobó y que depositó en cuentas bancarias externas a la suya.

Antes de su ingreso a una prisión federal, Abby Lee confesó su miedo por ser violada e incluso de perder la vida. Ocho meses después fue trasladada a una penitenciaria de mediana seguridad, en la que se le asesoró para administrar mejor sus bienes. Además de que (previo a ser recluida en la cárcel) se sometió a una cirugía gástrica que la ha hecho bajar más de 45 kilos.

Abby Lee pareciera estar recuperada y de regreso como el 'Ave Fénix', tanto que fue captada entrando a los estudios de grabación con un outfit completamente en negro (con una playera holgada que no deja ver su nueva figura).

Abby Lee Miller sports Dance Moms shirt at halfway house after losing 100lbs following prison stint https://t.co/xTFBv0Hnif

— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) April 3, 2018