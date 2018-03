Tachan de naca y exagerada a Thalía por una foto

Thalía siempre se ha destacado por su belleza e impecable estilo de vestir sin embargo, siempre ha sido blanco de criticas por múltiples razones, desde su escultural figura y la supuesta costilla que se quitó, hasta el exceso de bótox que dicen ha utiizado últimamente.

Esta vez, la cantante mexicana llamó la atención de sus seguidores con un atuendo que despertó comentarios negativos por "colorido y exagerado" e incluso aseguraron que la hacía lucir "naca".

Thalía eres una mujer hermosa pero ese look no te queda bien

Y las criticas siguieron al por mayor

"Está muy colorido y exagerado tu outfit, no me gusta nada!!", escribió una usuario, mientras que otra hasta se atrevió a compararla con Jennifer López: "Qué fea ropa …. JLo se pone Versace pero ropa bonita no esto tan exagerado …. tu eres hermosa"

Después de ver The Assesination of Gianni Versace American Crime Story, serie que rerata la vida del diseñador italiano, la cantante dejó claro en su Instagram Stories, lo mucho que le impactó la producción por lo que no dudó en mostrar el extravagante outfit de la firma Versace.

Versace mood 🔛🤙🏼🚀💥 A post shared by Thalia (@thalia) on Mar 29, 2018 at 4:54pm PDT

