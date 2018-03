El fuerte dolor que dejó a Mónica Godoy en la clínica

En la clínica again 😩. Me vine ayer en la mañana con un fuerte dolor de cabeza, intolerable en verdad y me dejaron aquí. Muchos exámenes y aunque aún no está claro, lo más probable es que sea meningitis, de las buenas x suerte.. (viral) nada que hacer, solo una actitud positiva💪. Se los cuento porque muchos me han escrito contándome q tenían sus entradas listas para ir a ver #LosVecinosDeArriba… Lo siento, pero ha sido x esto la suspensión de las funciones de esta semana.. En boletería pueden devolverles su dinero o bien, cambiar la entrada para otro día. See you 😉

