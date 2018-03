Mabel Lara confesó que la confundieron con “prostituta” en un hotel

La presentadora del Canal Uno, confesó la incómoda experiencia que tuvo que vivir en uno de sus viajes a Cuba. Allí un portero la confundió con una "prostituta" y no la quería dejar entrar, ahora se toma la situación con gracia.

En medio de la entrevista que concedió a la Youtuber Paola Ovalle en su canal The pillow Sessions, la caleña contó que todo ocurrió durante uno de los primeros viajes que hizo fuera del país, además mencionó que fue en un reconocido hotel de Cuba.

“Estaba en el hotel, fui hasta la habitación y cuando me iba a devolver me dice el portero: ‘Ajá, niña, tú acá no puedes entrar’. Y yo: ‘¿Por qué, si acabo de salir, señor?’, incluso, fue tal la confusión que hasta la amenazaron con llamar a la policía.

“‘Tú aquí no puedes entrar, tú sabes que aquí tu trabajo no, no, no; no puedes entrar. Tú sabes que tu trabajo lo tienes que hacer afuera. Tú sabes o llamo a la policía’, [me respondió el portero]. Entonces, ¿qué me estaba diciendo? Que era una prostituta [risas]”.