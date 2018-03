Las fotos del 'bromance' entre Maluma y Prince Royce que están despertando sospechas

Maluma es uno de los cantantes más sexys de la última década. Su carisma y personalidad lo han posicionado como uno de los favoritos de las mujeres.

Algo que ha sido motivo de comentarios, sin razón alguna, es su sexualidad. En más de una ocasión se ha puesto en duda sus preferencias, situación a la que él hace oídos sordos.

Ahora fue captado en Miami al lado de Prince Royce, en las fotos que fueron captadas por un paparazzi ambos se ven muy contentos disfrutando de un día soleado, como dos buenos amigos.

Más allá del morbo que la situación puede causar, debemos ser más abiertos pues estos dos caballeros no estaban haciendo nada malo y sí, la amistad entre hombres es una realidad y no tendrían porqué sentirse avergonzados por ello.

Maluma and Prince Royce hanging out at Miami Beach. pic.twitter.com/KfYYxEfGW5

— Pop Crave (@PopCrave) March 18, 2018