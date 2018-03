¡Es oficial! Fifth Harmony se separa

Sin duda Fifth Harmony se convirtió en la agrupación femenina favorita de toda una generación, una idea que surgió durante la segunda temporada de la versión americana de The X Factor en el 2012 específicamente, llegando a obtener el tercer lugar de la competencia. Originalmente el grupo estaba compuesto por Ally Brooke, Normani Kordei, Lauren Jauregui, Dinah Jane y Camila Cabello, esta última sería la primera en marcharse anunciando su salida de la agrupación en diciembre de 2016.

Desde entonces hasta marzo de 2018 se convirtieron en un cuarteto, a lo largo de su discografía pudieron lanzar los sencillos: "Miss Movin' On", 'Bo$$', 'Sledgehammer', 'Worth It' con Kid Ink, 'Work from Home2' con Ty Dolla $ing, 'All In My Head (Flex)' con Fetty Wap, 'That's My Girl'. Luego como cuarteto le siguieron los sencillos 'Down' (con Gucci Mane), 'He Like That' y 'Por favor' con Pitbull.

Este lunes 18 de marzo decidieron anunciar que la agrupación entraría en una pausa indefinida para que cada una de sus cuatro integrantes pueda seguir sus carreras como solistas. Así mismo se comprometieron en continuar con la gira que estaba planificada hasta finales de año:

Fifth Harmony lanzó tres placas discográficas que incluyen dos como quinteto: 'Reflection' del 2015 y '7/27' de 2016, así como el único disco como cuarteto que se tituló 'Fifth Harmony' y fue lanzado en 2017.