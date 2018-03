Este video de la hija de Gala Caldirola es lo más tierno que verás hoy

Esta Sonrisita tan dulce se la dedicamos a papá! Por qué hoy en España es el DÍA DEL PADRE! El día del papá protector , del papá cariñoso, del papá que enseña , del que aprende también, del papá que juega, del que ama de una forma incondicional a sus hijos, hoy es tu día papá y te lo mereces!! Te amamos! #papa #diadelpadre #españa #chile #love

A post shared by Gala Caldirola (@galadrielcaldirola) on Mar 19, 2018 at 5:42am PDT