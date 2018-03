La potente respuesta que dio Denise Rosenthal tras comentario sobre su peso

Un comentario en su Instagram bastó para desatar una potente reflexión y respuesta por parte de Denise Rosenthal.

"Tamos media gordita", decía el usuario, por lo que la cantante decidió en sus stories responder e increpar a este seguidor.

“¿Qué es ‘que esté media gordita’? ¿Que estoy sana? ¿Que no estoy con un cuerpo enfermo o que no tenga un cuerpo ‘perfecto’ o flaco?”, dijo Denise.

“Hace rato que tenía ganas de hablar de esto. Pero chiquillos reflexionemos, cuestionémonos cuáles son esas estructuras, cuáles son las cosas que nos han hecho que creer que es lo que está bien o mal”, agregó.

"Replanteémonos las cosas, querámonos a nosotros mismos, aceptemos nuestras diferencias, no caigamos en sentir que tenemos que ser de una manera, querámonos en la diferencia (…) aunque es muy difícil, intentemos buscar nuestro bienestar, aceptemos que hay distintos tipos de cuerpos, distintos tipos de influencia e identidades (…) De eso se trata el mundo, sino sería una lata. Es genial sorprenderse y ver cómo funciona el ser humano y la vida humana”.

“Me importa una real mierda si piensan si estoy gordita o estoy flaca, o la apreciación física que tenga de mi. Esta soy yo”, dijo y agregó: “Yo me quiero, yo sé que soy hermosa, yo me quiero, no me afecta en nada esos comentarios, pero hay gente a la que sí le puede afectar y eso me preocupa”.

