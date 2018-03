El villano de Lazy Town vuelve a ser diagnosticado con cáncer

Aunque mucho se especuló sobre su estado de salud en las redes sociales, la verdad ha sido revelada por el actor islandés Stefan Karl Stefansson, el villano de Lazytown, finalmente ha declarado la temida condición, el cáncer ha vuelto y esta vez es incurable. Con apenas 42 años, en 2016 se enfrentó a un diagnostico de cáncer de páncreas en 2016, el cual pudo erradicar con una cirugia de hígado. Tomó su Twitter para aclarar el panorama:

It’s not until they tell you you’re going to die soon that you realize how short life is. Time is the most valuable thing in life because it never comes back. And whether you spend it in the arms of a loved one or alone in a prison-cell, life is what you make of it. Dream big.

— Stefankarl (@stefanssonkarl) March 10, 2018