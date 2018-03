Inés Gómez Mont rompe el silencio y revela que vive con una dura enfermedad

Cuando Inés Gómez Mont anunció que tendría un hijo todo era felicidad. Sus hijos y pareja estaban muy contentos con el anuncio.

La conductora habló en exclusiva para el programa de radio 'Fórmula espectacular', ahí dijo que vive con diabetes, enfermedad que por fortuna no es gestacional.

Gómez Mont reveló que lleva tiempo controlando la enfermedad, misma que se desencadenó cuando fue diagnosticada con un quiste en la cabeza.

“Desde que me operaron de la cabeza me dio diabetes, no es gestacional, va y viene y por eso me cuido mucho en la alimentación, me voy a cuidar de por vida y me dio porque cuando te operan la pituitaria hay un alto nivel de desatar diabetes”.