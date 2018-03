Actriz confiesa haber sufrido una agresión sexual en una telenovela

La actriz Martha Cristina estuvo en el programa 'Ventaneando' para la promoción de la telenovela 'Educando a Nina'. Ahí habló de su carrera y de lo complicado que ha sido por momentos consolidar una carrera de 16 años.

"Sí me pasó, me pasó en la empresa, me pasó en los Sánchez. Le cerré la puerta en la cara a ese cuate. Cuando vas y pones la cara con los directivos te dicen que no pueden hacer nada, piden que te calles… Yo me solidarizo con Karla, esta carrera es difícil".