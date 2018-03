China Suárez, Gala Caldirola, Carola Varleta y otras famosas se muestran amamantando ¡Con mucho orgullo!

Si creo diferencias de opinión y un poco de revolución con esta foto es por qué justamente es lo que pretendo! Y explicaré por qué… El respeto a todos los ideales es justo, pero vamos a ver….. cómo es posible que en esta imagen hayan personas que puedan encontrar algo a denigrar? Algo a esconder ? Algo a criticar… Creo que el mundo se está volviendo loco y se está perdiendo el valor de lo natural y el sentido común… Yo no logro entender cómo hay lugares en el mundo donde no se permita darle de comer a nuestros hijos en público por qué hay personas que en lugar de ver lo natural de la situación , que es una madre dándole alimento a su bebe, vean unos PECHOS. Y se pierdan en los obsceno y los pensamientos machistas y sucios de no ver más allá de unas tetas. Desnudos, escenas de sexo y de violencia se hacen públicas en películas . Hay lugares donde puedes tomarte un refresco o una copa mientras ves bailar a mujeres sin ropa. Y en las redes sociales puedes encontrar cualquier cosa. Pero la maternidad y dar el pecho es es algo que debemos dejar para la intimidad? Todos fuimos recién nacidos, vulnerables y frágiles, todos necesitamos amamantarnos. Me gustaría preguntarle entonces a los seres humanos… que pretenden con esta represión? Esconder su vulnerabilidad ? Si eres humano, eres vulnerable. Y eso no es algo privado, todos lo sabemos, por qué todos venimos del mismo lugar! Yo creo en la libertad, en la inocencia y la naturalidad… y por sobre todo creo en el amor que siento por mi hija. Y perdonarme si me equivoco , pero para mí el respeto no está en no mostrar el pecho, para mí el respeto está en saber ver más allá de eso. Yo defiendo la lactancia como algo esencial , como algo natural! Y que pretenden que nos escondamos cada 3 horas en algún lugar para alimentar a nuestros hijos? Disculpen….pero me niego!!! Necesitaba decirlo en voz alta! Ya puedo dormir tranquila 😂😘 #lactanciamaterna #librelactancia

