Ednita Nazario se lanza contra la aerolínea que mató a un chachorro

A través de redes sociales se hizo viral que una aerolínea fue la culpable de la muerte de un cachorro que murió por asfixia.

De acuerdo a lo publicado en redes, la dueña fue obligada por el personal a meter al animalito en la maleta y ponerlo en el compartimento del avión.

La cantante Ednita Nazario compartió un mensaje contundente contra la aerolínea donde sentencia que los culpables fueron ellos y que este suceso que ha conmocionado a gran parte del continente no tiene cara de accidente.

No. NOT an accident. A deliberate act of mindless lack of compassion and utter cruelty against a living, breathing creature. https://t.co/Lzlx2fvb22

— Ednita Nazario (@EdnitaNazario) March 14, 2018