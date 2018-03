Critican a Galilea Montijo por la nueva temporada de “Hoy”

La nueva temporada del programa matutino 'Hoy' arrancó recargado con un nuevo elenco, escenario y por supuesto, los veteranos conductores Andrea Legarreta, Raúl Araiza y Galilea Montijo., siendo Fernando del Solar la "adquisición" más esperada.

Mucho se especuló alrededor de la relación que llevarían los conductores del programa “Hoy” con la nueva productora, Magda Rodríguez, y el elenco que se integró este lunes al matutino. Especialmente Galilea, ha despertado críticas y comentarios en torno al recibimiento que le dio a los nuevos, así como a los cambios que se gestaron en las primeras emisiones.

Apenas arrancó la primer transmisión, la conductora compartió una foto en su cuenta de Instagram donde aparece con Andrea Legarreta y Magda Rodriguez, pero sus seguidores aprovecharon para expresar todo su sentir con respecto al nuevo programa y la actitud que tuvo.

"Obvio andas de barbera para que no te corran", escribió una usuaria, mientras que otra dijo "Gali, me gustaba más tu actitud anterior no ésta, ¿qué te pasó?".