Mauricio Mancera recibe fuertes críticas por su participación en 'Hoy'

Mauricio Mancera surgió de las filas de Azteca Uno. Su carisma y popularidad en el programa 'Venga la Alegría' hicieron que el conductor diera un paso grande y protagonizara la versión mexicana de 'El Hormiguero'.

Su decisión de abandonar a la empresa que lo vio crecer como conductor hizo que sus seguidores lo llenaran de comentarios negativos y de reproches.

"De flojera, programa del asco, ni contigo, ni con Solar levanta! ¡Qué asco que terminaras ahí! ¡Está canija el hambre!, "No me gusta que estés en ese programa 🙁 ¿por qué no te fuiste otra ves a venga la alegría?", fueron algunos de los comentarios que recibió en redes sociales.