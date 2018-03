Así fue el día en el que Galilea Montijo hizo llorar a una de sus compañeras

La nueva temporada del programa 'Hoy' trajo consigo nuevos conductores, entre ello Shanik Berman, quien tendrá un bloque dentro de la emisión matutina.

Con su llegada hizo que a través de redes sociales recordaran el momento en el que Galilea Montijo, conductora estelar del programa, la hizo llorar.

Todo comenzó cuando la periodista de espectáculos le preguntó a la tapatía si le había gustado la escena del beso entre Dulce María y otra actriz, situación que no le pareció correcta a Galilea.

"Bueno, ¿tú qué traes? Desde que llegué no te has dejado de meter conmigo, no me has dejado de molestar, no me has dejado de decir de cosas. Nosotros tenemos derecho de opinar, entonces vámonos respetando", se escucha decir a Montijo.