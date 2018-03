¿Por qué cancelaron novela de David Zepeda?

Recientemente se dio a conocer la triste noticia de la cancelación de la segunda parte de La doble vida de Estela Carrillo. Melodrama que protagonizaban David Zepeda y Ariadne Díaz.

En mayo de 2017 fue cuando inició esta novela que llegó a su fin, pero tanto fue su éxito que anunciaron una segunda parte para los que quedaron ansiosos por saber cómo continuaba la historia. Supuestamente en el 2018 llegaría esta prolongación de esta entrega. Sin embargo, ¡ha quedado cancelado!

Flor Rubio entrevistó a Ariadne Díaz, la protagonista confirmó que al menos en este año no se hará. La actriz comentó que el productor le habló para darle la noticia.

“Hace como una semana y cachito fue cuando Lalo me habló y me dijo ‘Ari pues no se hace’. De hecho me permitieron hacer esta novela porque no se empalmaba con la otra, no había como un mes de separación. Iba a ser bueno un reto ligarte de una a otra. Sin embargo, Lalo nos habló y nos dice que no es un rotundo no el que no se haga. Este año no va al aire”.