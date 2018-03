El antojo culposo que Kylie Jenner tuvo durante el embarazo

A pesar de ser parte de una de las familias más mediáticas y polémicas del planeta, Kylie Jenner ha logrado hacerse fama por su propios proyectos y por mantenerse cerca de sus fans lo más posible.

La menor del clan Kardashian-Jenner sorprendió a sus fans cuando desapareció repentinamente de las redes sociales pues decidió mantener oculto su embarazo. Por supuesto una vez que dio a luz, Kylie envió un mensaje explicando que sintió la necesidad de "ocultarse" para estar tranquila. Ahora que la bebé está cumpliendo 1 mes de vida, Kylie Jenner decidió hacer una sesión de preguntas y respuestas con sus fans, en su cuenta de Twitter.

La dinámica tomó por sorpresa a sus seguidores pues jamás pensaron que respondería ¡incluso se enteraron de sus antojos durante el embarazo!

"¿Cuál fue tu antojo #1 cuando estabas embarazada?" – "Eggos (waffles congelados)!! Nunca me gustaron antes de estar embarazada y ahora que di a luz no he comido ninguno. Es extraño"

Kylie aseguró que su embarazo fue prácticamente "perfecto", que nunca tuvo miedo y que su familia la apoyó en todo momento.

Los usuarios también hicieron comentarios sobre Stormi y le pidieron a Kylie publicar sus fotos de maternidad o mostrar la risa de Stormi. "Quiero escuchar la forma en que Stormi se ríe"- "No se ha reído todavía, pero sonríe MUCHO" , mientras que otra escribió: "Seguro será muy divertido para ti elegir su atuendo todos los días"- "¡Sí! No puedo esperar hasta que sea un poco más grande".

Pero a pesar de lo emocionantes que serían esos momentos, Jenner también dejó en claro que todavía estaba disfrutando los primeros días de su hija y que no estaba exactamente apresurada por verla crecer. Por supuesto una de las respuestas más esperadas fue cómo tomó Kris Jenner la noticia de su embarazo, a lo que ésta respondió:

"Me apoyó muchísimo. Amo a mi mamá"

