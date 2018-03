Así luce ahora Viviana Flores, la doble chilena de Justin Bieber

Hace ya más de seis años que Viviana Flores, la doble de Justin Bieber, ganó el reality Mundos Opuestos, luego de participar en el programa Mi Nombre Es.

Pero su vida hoy está muy alejada de la televisión: actualmente estudia geografía y está absolutamente enfocada en asuntos como prevenir a la sociedad de posibles riesgos por el cambio climático.

“No me sentí muy cómoda en la tele, al menos en los formatos de ese tiempo. Y a pesar de tener ofertas de otros realities, en verdad, no era lo que yo quería. Entonces en ese limbo de no saber qué hacer entré a estudiar”, declaró en una entrevista a BioBioChile.

Además de hacer una retrospectiva por su paso por la televisión y sus decisiones de carreras universitarias, la joven también se dio un espacio para hablar de su relación de años con una chica con quien, pese a no tener planes de contraer el Acuerdo de Unión Civil, sí posee una estabilidad y amor que ha reservado del ámbito público.

"Yo creo que en un futuro si necesitamos un documento que nos permitiera tener mayor seguridad o decisión en torno a ella en temas de salud o embarazo o de lo que pudiese suceder, lo hago encantada [el AUC]. Pero para mí no es necesario”, declaró.

