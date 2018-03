La milagrosa dieta con la que René O'Ryan derrotó al cáncer

Un verdadero milagro: así se considera el caso de René O'Ryan, de 51 años, que fue diagnosticado de cáncer al esófago (el cual logró derrotar) y pocos meses después al hígado. No le dieron más de un año de vida por el estado de su cáncer, debido a que no tiene cura y solo puede contenerse con quimioterapia.

El ex instructor de Pelotón declaró en La Mañana de Chilevisión que debió haber muerto en septiembre, pero que no se sometió a los tratamientos convencionales: su dieta y la nanoterapia fueron su salvación.

¿En qué consiste esta dieta? Está basada en la ingesta de grasas sanas (no saturadas), la dieta de René O'Ryan inclute paltas, aceite de oliva, frutos secos y carnes como el salmón. Además, se debe eliminar la glucosa por completo, consumiendo muy pocas frutas y dejando de consumir agua de la llave.

“Yo debería haber muerto en septiembre”: El conocido instructor, René O'Ryan ha dado una batalla incansable contra el cáncer 💪💪💪 #LaMañana 👉 https://t.co/tOA2xEAfGc pic.twitter.com/HIL5wJNaDe — Chilevision (@chilevision) March 12, 2018

"Yo no acepté por ningún motivo vivir ocho meses con quimioterapia. Simplemente dije, 'yo no me voy a envenenar, porque yo estudié, averigüé, investigué y eso me va a llevar a morir en ocho meses o, a lo más, en un año", agregó.

"Si uno acepta seguir esa terapia, el daño máximo se lo va a llevar algo muy maravilloso del cuerpo humano: el sistema inmunológico. La solución está en la nutrición", dijo.

Además, inmortalizará su tratamiento en el libro "El combate de mi vida", el cual incluye muérdago, graviola, amalaki y veneno de escorpión.

No obstante, siempre es necesario ir a un médico antes de someterse a cualquier tratamiento alternativo, en especial en enfermedades tan delicadas como el cáncer.

Te recomendamos