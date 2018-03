Así ha sido la transformación y lucha de Adamari López por perder peso

Adamari Lopez tenía 33 años cuando fue diagnosticada con cáncer, al preguntarle sobre la forma en la que recibió la noticia, la actriz no dudó en aseverar que fue un momento que la sacudió.

“Tenía 33 años, era una mujer joven, no tenía hijos, no había un historial de cáncer en mi familia, así que fue muy impactante. Estaba recién comprometida, tenía excelentes oportunidades de trabajo en México, sin duda me tomó por sorpresa. Fue vivir momentos de angustia, no entendía el proceso que me tocaba pasar; fue mucha información, muchas noticias y exámenes. Momentos duros que hoy día, a casi 12 años de sobreviviente, puedo hablar con toda normalidad y tranquilidad, pero en ese momento me movieron el piso y me hicieron replantear mi vida”, expresó en una entrevista para Nueva Mujer.

La conductora es una de las más queridas por la gente, tal vez se deba a que logró sobrevivir al cáncer, lo venció y se convirtió en una heroína para miles de mujeres que ven en su ejemplo una inspiración.

Su cuerpo ha sido blanco de críticas y comentarios. De lado quedan su carisma, profesionalismo y trabajo duro. Todo, absolutamente todo se reduce a cómo luce.

Al inicio de su carrera Adamari lucía una figura por delgada.

Luego de librar su batalla contra el cáncer, la también conductora seguí viéndose con una esbelta figura.

Tras lograr embarazarse y dar a luz, el aumento de peso llegó.

A través de redes sociales ha documentado su lucha por perder peso, más allá de algo relacionado con la vanidad, Adamari López lo hace por salud, apoyándose de su esposo Toni Costa.

"No puedo dejar que las críticas de la gente me afecten, porque solo yo conozco mi situación", así se refirió al aumento de peso que le dejó el embarazo y que podría estar relacionado con los tratamientos contra el cáncer a los que se sometió.

