Lo más tierno que verás hoy: Alaïa presenta a su 'novio'

"Mi hija, en mi cara…😵" dice @tonicosta4 al ver a @alaia de la mano con su amiguito o 'novio' 😅😍😍. ¿Puede ser más tierna esta princesa? @adamarilopez . . . 🎥@tonicosta4

A post shared by Un Nuevo Día (@unnuevodia) on Mar 9, 2018 at 12:46pm PST