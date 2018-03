Así luce Khloé Kardashian en la recta final de su embarazo

El 2018 ha estado marcado por la llegada de nuevos miembros al clan Kardashian-Jenner ; primero Kim y la pequeña Chicago, después Kylie Jenner con Stormi y ahora el momento más ansiado será la llegada del bebé de Khloé Kardashian.

Khloé siempre ha sido muy abierta con respecto a su embarazo y desde que se enteró que estaba en la dulce espera, lo compartió con sus seguidores.

La menor de las Kardashian, ha tenido un largo viaje para lograr su embarazo, pues como se vio en varias temporadas de Keeping Up With The Kardashians, es algo que buscó por mucho tiempo pero sus problemas de fertilidad se lo impedían.

Hace apenas unos días, Khloé dio a conocer que tendrá una niña y ahora que está en la recta final ¡luce mejor que nunca!

I am now so excited my daughter will have forever best friends with Chicago and Stormi!! God is great!!! Thank you Lord for our princess 👑 👶🏽💗

— Khloé (@khloekardashian) March 5, 2018