Mayte Rodríguez se refiere al duro momento por el que pasa su familia

Nosotras , las mujeres, quienes traen en su vientre y alimentan al ser humano en sus primeros días de vida y prometen amor incondicional para siempre. Frágiles y dulces. Al mismo tiempo capaces de soportar los dolores más fuertes. Nosotras, no somos frágiles , no somos dulces si hay violencia. Proteger a otro está en nuestro instinto. Protégete y denuncia la violencia. Física o verbal. Conciencia como país. Hombre deja de ser hombre al maltratar a una mujer. Con dolor te despedimos este día.. #niunamenos #8m

