Segundo round: Luis Mateucci responde a Oriana Marzoli por polémicos dichos

La ex pareja de chicos reality sigue dando que hablar: luego de los dichos de Oriana Marzoli contra Luis Mateucci, el muchacho no dudó en responder.

Recordemos que Oriana lo trató de antisexual, de tener poca higiene y de tacaño, por lo cual Luis no quiso quedarse callado, asegurando que la mujer “está despechada. Lo que hizo fue por despecho total. No es más que una niñata que está dolida y busca una tontería para hacerme quedar mal”.

“Me dio pena. Es una lástima verla así. Todo el plató riéndose de ella… Quedó como una tonta. No reveló intimidades, por eso me duele. Son inventos. Eso no es revelar ninguna intimidad. Si todo eso hubiera sido cierto, no habría estado dos años conmigo”, finalizó.

