El emotivo mensaje de Inés Sainz tras la muerte de su madre

Dios decidió que era el momento de que mi amada Mami, Juanis por fin gozara de su Gloria. Gracias por enseñarme que a la vida se le sonríe pase lo que pase y que no hay más fuerza que la de un alma pura. Lo mejor que me pasó es vivir con tu ejemplo. Te extrañaré tanto, tanto!!

