Así quedo la panza de Gala Caldirola después del embarazo

Barriguita 8 días post parto… 7,5 kg off👎🏼 para las que no lo saben la lactancia favorece mucho a perder el peso que subiste durante el embarazo (yo subí 14 kg)🙊 beber mucha agua para la retención de líquidos y comer saludable y en un tiempo recuperas tu cuerpo 👏🏼🙌🏼 Y destaco mis notables ojeras que también son gracias a la lactancia 😂😴👱🏽‍♀️👶🏼 #8dayspostpartum #mami

