Consuelo Duval defiende a Eiza González tras las críticas por el Oscar

Y cuando leo a mi Hija @palyoficial defendiendo a su compatriota se me salen las lágrimas de alegría y orgullo. estoy de acuerdo contigo nena! El mundo se ha vuelto cruel pero El AMOR NOS VA A SALVAR!!🙏🏻❤️#respeto #tolerancia

