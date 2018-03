Maca le 'envía' un mensaje a Magda Rodríguez, la nueva productora de 'Hoy'

Jajajajajaja oye @Dani.catalan.7 un mensaje para hacerte sentir importante. No te quiero hacer pasar corajes pero NO me corrieron, seguirás viéndome y odiándome sin yo darme cuenta 😂😂😂😂. Dicho lo anterior, recomiendo ampliamente que abras un diccionario y aprendas a escribir “explendor”?? Jajaja. Ah, y procura que lo que te de felicidad sea lo qué pasa en tu vida y no la de los demás. No dejes nunca que la seguridad de la gente te haga a ti sentir inseguro. Aprende a ser feliz por méritos propios, a no meterte con la gente que no se mete contigo pero sobre todo logra que tu vida sea taaaan increíble que la vida de los demás no te importe. Inténtalo, es bonito y está bien ¡Ánimo!

