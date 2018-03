El impactante look de Daniela Vega en la ceremonia de los Oscar

La protagonista de Una mujer fantástica, la película chilena nominada a los Oscar por la categoría Mejor película extranjera, Daniela Vega deslumbró un hermoso vestido fucsia.

Desde Los Angeles, Estados Unidos, la productora Fábula compartió través de su cuenta de Twitter un video del equipo de la película llegando a la alfombra roja de los premios más importantes del mundo cinematográfico.

La primera actriz chilena en presentar una categoría de los Oscar, eligió el color fucsia para su debut en el Dolby Theater.

A post shared by Una Mujer Fantástica (@afantasticwoman) on Mar 4, 2018 at 4:03pm PST

El impactante look de la actriz Daniela Vega, fue elogiado por la prensa internacional y por los usuarios de las redes sociales.

Daniela Vega knows her way around a red carpet #Oscars pic.twitter.com/pd4pUgand6

— Rebecca Keegan (@ThatRebecca) 4 de marzo de 2018