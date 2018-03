El error de E! Entertainment en la alfombra roja de los Oscar

Los premios Oscar como todos los años siempre dan de qué hablar, más allá de los mejor vestidos y los memes, esta vez una situación particular se está llevando la atención en las redes sociales.

El canal E! Entertainment decidió poner como presentador a Ryan Seacrest, señalado de acoso sexual, razón por la cual muchos famosos decidieron no acercarse a él para ser entrevistados en la alfombra roja. Tanto así que ‘The Washington Post’ dijo que su reinado en la alfombra roja pudo haber llegado a su fin.

“Obviamente, la red no iba a mencionar las acusaciones hacia Seacrest, pero parecía evitar cuidadosamente el mencionar a cualquiera de los otros tipos de Hollywood de alto perfil que han sido acusados ​​de acoso sexual”, dice ‘The Washington Post’.

Cabe resaltar que Seacrest fue denunciado por acoso y abuso sexual por su estilista Suzie Hardy, quien trabajó para él en 2007, pero una investigación del canal no encontró suficiente evidencia.

El importante medio estadounidense mencionó también la entrevista de Christopher Plummer, que reemplazó de urgencia en la película ‘All the Money in the World’ a Kevin Spacey, excluido por acusaciones de acoso sexual. Sin embargo, Seacrest no mencionó nada de esto.

Seacrest entrevistó durante la transmisión a algunas mujeres, entre ellas a la actriz Taraji P. Henson, quien al parecer aprovechó el momento para lanzarle una indirecta:

“¿Sabes qué? El universo tiene una forma de hacerse cargo de la gente buena, ¿sabes a lo que me refiero?”.

Por su parte, el mismo medio resaltó que “Mientras tanto, en ABC los presentadores entrevistaron los más grandes nombres (de mujeres)…y en un poderoso momento, Mira Sorvino y Ashley Judd, quienes fueron acosadas por Weinstein, hablaron del progreso del movimiento Time’s Up”.

Vea en video: