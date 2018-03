Cristián Sánchez confiesa complicado romance con la ex de un "famoso animador"

Tras el polémico episodio de dimes y diretes de Camila Nash y Laura Prieto, han salido a la luz diversas primicias sobre situaciones parecidas: una de ellas envuelve a Cristián Sánchez.

El animador reveló que, antes de estar con Diana Bolocco, se involucró en una especie de triángulo amoroso con la ex de un "famoso animador".

“Voy a ser sincero. Yo sabía que ella había estado con él. Mas, no me importaba. No, yo sabía, pero como dice Nacho, yo no era amigo de él”, declaró.

Cristián incluso agregó que tuvo una especie de altercado con el animador en una discoteque: "Me agarra del cuello, un poco agresivo debo decir, me lleva a un rincón y me dice ‘¿tú sabes quién es ella?’. ‘Por supuesto que sé quién es ella, la mujer que está saliendo conmigo hace dos meses’. Y su abrazo fue un poco más fuerte. Ahí me dice ‘te equivocas, esa mujer es mi ex’. Yo le digo ‘lo sabía. Pero viejo, efectivamente ¿te sigue importando?’".

Cuando terminó de contar la historia además confesó que su mujer no lo sabe, pues, “efectivamente se me olvidó", pero que en el matinal le habrían refrescado la memoria.

