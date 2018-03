14 Records históricos que se rompen en la edición 90 de los Oscars (incluye a dos mexicanos)

El Dolby Theatre de Hollywood, en Los Angeles, abre sus puertas para celebrar las noventa años ediciones premiando lo mejor del séptimo arte, pero antes de entregar la estatuilla, esta edición promete ser inolvidable, repasemos 20 hechos históricos que suceden ésta noche:

– Agnès Varda se convierte en la persona más longeva en estar nominada en una categoría competitiva de los Premios de la Academia con "Faces Places" en la categoría de Mejor Documental.

– James Ivory, que es una semana más joven que Varda se convierte en el nominado más longevo de lo historia a los 89 años por "Call Me by Your Name" en la categoría de Mejor Guión Adaptado

– Christopher Plummer vuelve a superar su propio record a ser de nuevo el Actor nominado más longevo de la historia por su papel de as J. Paul Getty en "All the Money in the World". Actualmente posee el record del actor más longevo en ganar por su participación en "Beginners" del 2012.

– Meryl Streep rompe su propio record con su vigésimo primera nominación siendo la actriz más nominada de la historia.

– El compositor, productor y pianista John Williams, con su nominación cincuenta y cinco, si, leíste bien, su nominación cincuenta y cinco, rompe su propio record como el individuo más nominado de todos los tiempos.

– Greta Gerwig se convierte apenas en la quinta mujer nominada a Mejor Dirección.

– Jordan Peele es apenas el quinto director negro de la historia en ser nominado en la categoría de Dirección.

– Rachel Morrison es la primera mujer en la historia de los Premios de la Academia en ser nominada en la categoría de Mejor Cinematografía por el film "Mudbound"

– Con la adaptación del guión de "Mudbound", Dee Rees es la primera mujer nominada en la categoría de Mejor Guión Adaptado y apenas la segunda mujer nominada como escritora.

– Con su nominación por "Roman J. Israel, Esq.", Denzel Washington se convierte en el actor negro con más nominaciones así como el quinto actor en total que más veces ha sido nominado con un total de ocho nominaciones por actuación.

– Octavia Spencer empata con Viola Davis como las actrices negras más nominadas de la historia, con tres ocasiones cada una.

– Yance Ford es el primer director abiertamente transgénero nominado por un Premio de la Academia.

– Con su doble nominación por actuación y por el tema original de "Mudbound", Mary J. Blidge se convierte en la primera persona en ser nominada por actuación y composición en un mismo año.

– Con la presentación en vivo de Gael García Bernal y Natalia Lafourcade, es la primera vez en noventa años que dos interpretes mexicanos suben para cantar un tema en vivo.