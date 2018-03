'Call Me By Your Name': la polémica cinta nominada al Oscar

El filme más reciente de Lucas Guadagino se desarrolla en el año 1983 en una localidad del Norte de Italia. 'Call Me by Your Name' narra la llegada de el joven americano Oliver interpretado por Armie Hammer, a la casa de verano del profesor Perlman y su esposa de origen italiano Annella. El propósito de su estadía es servir como el asistente del profesor experto en arqueología clásica, sin embargo un encuentro con el hijo único de los Perlman, Elio de diecisiete años, interpretado por Timothée Chalamet, cambiará la vida de ambos.

Al inicio Elio percibe al nuevo 'intruso' como un americano despreocupado y de pocos modales, pero al mismo tiempo encuentra fascinante la confianza que parece tener en sí mismo. La película retrata la exploración de la sexualidad que vive el joven durante su adolescencia a través de encuentros con su amiga Marzia, lo que los lleva a tener relaciones por primera vez, hasta el descubrimiento de sus sentimientos por el atractivo extranjero que duerme en su antigua habitación.

'Call Me by Your Name' es una mezcla de lenguas, inglés, francés e italiano, así como una coalición entre la cultura europea y la americana representada por ambos protagonistas. Inspirada en la novela de James Ivory del mismo nombre, esta obra cinematográfica demuestra que la atracción y el amor no se sujetan a etiquetas, culturas ni edades y resalta la añoranza del primer amor en la juventud, aunque frecuentemente este termine en lagrimas.

Definitivamente será una de las películas que se llevará una o incluso más de las estatuillas del Oscar ya que está nominada como Mejor Película y Mejor Guión Adaptado, además de que el protagonista Timothée Chalamet está nominado como Mejor Actor y a sus 22 años ya figura como una gran promesa de Hollywood.

