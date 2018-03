Kylie Jenner comparte primer video de Stormi Webster ¡y es idéntica a ella de bebé!

Kylie Jenner volvió a hacerlo… Luego de compartir la primer foto madre-hija, donde apenas podíamos ver a la pequeña, Kylie hizo que sus redes sociales enloquecieran con un primer video de la pequeña Stormi Webster en todo su esplendor.

El primer mes de la menor del clan Kardashian-Jenner como madre ha estado lleno de emociones para los fans ya que después de 9 meses de silecncio, Kylie volvió a aparecer en redes sociales con una foto de su cuerpo post parto y una con su hija.

La primera vez que tuvimos un "acercamiento" con la apariencia física de Stormi, fue a mediados de febrero cuando Kylie contestó un tuit donde decía "se encontraba bien" y que "no podía dejar de verla", además de lo mucho que se parece a ella de bebé.

she’s good 😊 still staring at her all day. she looks just like me when i was a baby 😊 https://t.co/fEFsSeNO6Z

— Kylie Jenner (@KylieJenner) February 21, 2018