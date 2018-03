Este detalle en la foto de Kylie Jenner y Stormi revela algo que nadie esperaba

Kylie Jenner sin duda se ha convertido en el personaje del año ¡y apenas estamos en marzo!. Todo lo que hace, dice, viste y publica, nos tiene fascinados a todos los fanáticos y si algo hay que aplaudirle, es la forma en la que sorprende con detalles ocultos que revelan grandes acontecimientos en su vida.

Recientemente la joven de 20 años, celebró el primer mes de su hija Stormi compartiendo la primera foto de ambas juntas. Pero no sólo la bebé ha sido la gran revelación pues si miras las manos de Jenner, te darás cuenta de algo muy especial.

A post shared by Kylie (@kyliejenner) on Mar 1, 2018 at 2:50pm PST

"¿Kylie estás comprometida? Veo ese anillo en tu dedo", escribió una usuaria.

Kylie are you engaged I see that ring on your finger 🧐🤔 @KylieJenner

— NickyB (@nbarbers) March 1, 2018