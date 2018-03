Khloé Kardashian le responde a los que afirman puso en riesgo a su bebé

Khloé Kardashian vuelve a estar en el ojo de los reflectores. Esta vez no fue por lo sexy de un atuendo o por algo relacionado con su bebé. La empresaria fue criticada por hacer un viaje muy largo.

A través de redes sociales se defendió y dejó claro que no puso en riesgo a su bebé, que lo ama y jamás haría algo que lo pusiera en riesgo.

I’m allowed to travel according to my dr. Of course, before our flight, I took all precautions and got my body checked from my dr and I’m completely healthy. I wouldn’t put my baby at risk in any way. ❤️❤️❤️

Otras de las cosas que llamó la atención de sus fans es que siempre sale tocándose el abdomen, situación que molestó a sus seguidores quienes no dudaron en criticarla, pero ella también tenía una respuesta para ellos y fue contundente.

People are very opinionated about my bump. I choose to cradle my bump because it’s MINE. I’ve waited for this VERY short moment for YEARS. I have only months to enjoy this phase in my life, so I will touch my bump and love my bump as often as I choose. Mommy loves you baby! ❤️

— Khloé (@khloekardashian) February 28, 2018