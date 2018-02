Josefina Montané: “desde chica soñé con ser actriz”

En uno de los pocos momentos que tiene libre durante el día, conversamos con ‘Pin’, Josefina Montané (29). La actriz está a full este 2018, con innumerables compromisos y obligaciones – que de todas maneras – le dejan tiempo para dedicar a su hijas Colomba (9) y Mila (2) y su marido, el modelo Darko Peric. “Cuando llego a mi casa desaparece el celular, desaparece cualquier distracción”, sostiene. Las últimas semanas ha estado repartiendo su tiempo entre la promoción de la tercera temporada de “Soltera otra vez”(Canal 13); el reemplazo de la animadora Tonka Tomicic en el matinal “Bienvenidos”; la preparación del musical Mamma Mía; su incorporación como el nuevo rostro de la multitienda La Polar y, como si esto fuera poco, prepara el lanzamiento de su primer libro.

Estás ahondando en diferente papeles, ¿te sientes más cómoda en alguno de ellos?

Todos me gustan mucho, en todo caso desde chica soñé con ser actriz, con actuar y eso es lo que me apasiona, totalmente.

Y respecto a la animación ¿te sorprendió cómo te desenvuelves haciendo el “Bienvenidos”?

Lo paso muy bien haciendo el “Bienvenidos”, me siento muy cómoda. El equipo, Martín, todos han sido muy generosos conmigo. Además yo ya conocía a la Jaqui (Jaqueline Cepeda, productora del programa) ella me contactó cuando estaban iniciando el matinal, cuando estaban en la búsqueda de los panelistas que acompañarían a Martín y la Tonka. En ese momento, les dije que no me sentía segura para trabajar como panelista, y fue entonces cuando me encontré con Herval Abreu, (director de “Soltera otra vez”) y se dio mi participación en la teleserie.

¿Tuviste que vencer algunos miedos para animar?

Me dieron el espacio para jugar, para reírme, para plantear mi punto de vista, nunca lo vi como algo terrible… claro, uno se pone súper nerviosa porque se trata de algo desconocido. Primero fue una semana la que estuve reemplazando a la Tonka y ahora me han llamado algunos días, como cuando ella se enferma, pero al pasar los días me fui sintiendo cada vez más cómoda y mejor, más segura.

Regresa “Soltera otra vez”, la teleserie que te hizo conocida televisivamente, ¿cuánto sientes que has crecido en estos cuatro años?

Para mí ha sido lo mejor que me ha pasado en la vida. Fue mi primera incursión en esto de la actuación y hoy lo que te da el carrete de hacer teleserie tras teleserie; claro, uno va aprendiendo mucho. Mis compañeros son muy generosos también. Además, todos los años tomo talleres de teatro, he tratado de ir perfeccionándome, es lo que me apasiona y es lo que quiero seguir haciendo, entonces doy lo mejor. Hoy me siento mucho más segura, lo que he aprendido en estos años es la seguridad, la confianza en mí, en lo que puedo dar y a estar presente para mis compañeros en escena.

También eres modelo, ¿qué aprendiste del mundo de la moda?

Lo que más destaco del mundo de la moda es que la actitud finalmente es lo que te da todo. Me acuerdo de mis primeras sesiones de fotos en que me decían – es bien fuerte igual – te pongas lo que te pongas, siempre tienes que sentir que te ves increíble, aunque no te guste, aunque tú no te sientas cómoda… la moda es pura actitud y eso es algo que he comprobado con los años, generalmente es pura actitud. Porque muchas veces te ponen de un personaje que no se viste como tú lo haces o te ponen un short que a ti no te gusta, y eso finalmente es pura actitud.

Debutas como rostro de La Polar, ¿cómo se gestó tu llegada y qué aspectos tienes en común con la marca?

Llegaron a mí por medio de un amigo, me contactaron a través de él y empezamos a conversar y nada, se dio… encuentro que La Polar es una marca súper cercana y me encantó el desafío. Es un lugar donde yo puedo aportar con mi granito de arena.

¿Cómo defines tu estilo?

¿Cómo lo defino? Tengo un poco de todo, también me gusta jugar harto. Considero que la moda es una expresión artística; y aprovecho cualquier una alfombra roja, aparición en el medio, o eventos para ponerle como desafío a diseñadores chilenos para generar una propuesta y poder jugar con eso. Pero en el día a día soy súper básica. Me gusta estar cómoda por la vida. Siempre con zapatillas, nunca uso mucho taco.

¿Qué claves o recomendaciones nos darías a la hora de usar jeans, de día o de noche?

El jeans para mí es para el día, 100%. Me gustan los que están saliendo ahora que son más sueltos, más relajados, como los tipo ‘boyfriend’ o como los que se ocupaban en los años 90. El jeans cómodo es para mí, el muy apretado no, siento que hay que conocer mucho tu cuerpo para saber usarlo y saber cuál es tu calce perfecto.

¿Cuáles son los mejores complementos para personalizar el look?

El mejor complemento para mí son los zapatos, son mi placer culpable, me encantan, creo que completan un look… y siempre me ando fijando en las mujeres en qué zapato llevan puesto (ríe). Es el toque que da a cualquier look. Soy de pocos accesorios, el zapato es el que me permite cerrar el look, si ocupo un accesorio suelen ser aritos chiquititos, nunca he sido mucho de joyas, sí me gustan los cinturones, pero el zapato definitivamente es clave, no tengo tantos tampoco, sí compro zapatos que sean como un objeto artístico, cada uno tiene un sentido, su cosa especial.

Tienes dos niñitas, ¿te preocupas de su look o prefieres dejarlas más libres?

Cuando son bien chicas es una la que las viste y uno ‘juega un poco a las muñecas’ pero me gusta ir viendo cuando van desarrollando sus propios gustos, su creatividad al vestir y eso me fascina, me encanta darles ese espacio de que ellas puedan elegir qué se quieren poner. Por ejemplo, a la Colomba le encantaba disfrazarse y salía así a la calle y yo la dejaba. Ella desde muy chica, desde los 3 o 4 años, ya tenía claro qué se quería poner, cómo se quería vestir y eso lo encuentro súper bueno también, como se identifica ella sola. Ella opina harto sobre mí y cómo me veo, por ejemplo, ahora para la gala del Festival (de Viña) me dijo: ‘¿Mamá porque no vas a estos eventos con el pelo suelto?’, encuentra que el pelo suelto es lo más femenino del mundo.

A propósito de la gala de Viña, hubo muchos comentarios sobre tu look, ¿cómo fue esa experiencia para ti, cómo lo pasaste?

Lo pasé increíble, claro hay mucho trabajo detrás de cada propuesta y, por lo menos en mi Instagram, vi puros comentarios positivos; y toda la gente que se me ha acercado también ha sido con comentarios positivos. En todo caso creo que hay que tratar con respeto el trabajo de los diseñadores, hay todo un equipo que trabaja con uno. Es fácil criticar sin saber todo lo que implica. La falda que yo andaba trayendo tenía cinco metros de tul, era un trabajo de capa por capa y había toda una intención también en la propuesta de Loraine Holmes

(diseñadora chilena) de mostrar algo lúdico, moderno, distinto; también súper arriesgado, pero yo lo encontré maravilloso y me sentí como una princesa.

¿Cómo visualizas tu futuro profesional? ¿sigues en Canal 13? ¿Alguna nueva teleserie?

El 5 de marzo se estrena “Soltera otra vez 3”, se vienen más proyectos en Canal 13 en el área de ficción. También estoy con el musical “Mamma Mía” que estrenamos el próximo 4 de abril en el Teatro Municipal de Las Condes, y eso es lo que me tiene ahora a full porque estamos con dos meses de ensayo súper intensos; desde clases de ballet clásico, canto, coreografía, entonces, ha estado súper heavy… y como adelanto: se viene un libro de mis dibujos, pero hasta ahí nomás te puedo contar.

Totalmente multifacética, actuando, cantando, animando y haciendo un libro…

Me gusta explorar, son todas cosas que me gusta hacer, es como: mi vida se trata de hacer las cosas que me gustan, y en el hacer las cosas que me gustan se van dando distintas cosas que me apasionan.

¿Te queda algo de tiempo para ti, para tus hijas, tu marido?

Ahora, por ejemplo, con el musical me cuesta un poco, pero por lo mismo trato de que a la hora que llege a mi casa desaparece el celular, desaparece cualquier distracción y mi atención está 100% a las niñas. Y cuando ellas duermen, mi atención está 100% en mi marido y así podemos ‘vivirlo bien’.

