¡Qué generosa! Daniela Aránguiz regalará el vestido que usó en la gala de Viña

A través de su cuenta de Instagram en la que la siguen casi 450 mil usuarios, Daniela Aránguiz, anunció un concurso para regalar el hermoso vestido que usó en la gala del Festival de Viña.

El vestido dorado que estrenó Daniela Aránguiz hace poco más de una semana junto a su nuevo look, es un diseño del chileno Nicanor Bravo, y la modelo espera entregárselo a quien lo necesite este lunes.

"Quiero regalar este vestido a alguien q lo necesite! Cuéntenme su historia por interno y se los mandaré saludos !!!!! Chiquillas tiene q ser para una ocasión especial ! Me daré todo el fin de semana para leer todo y el lunes diré quien es la ganadora de este vestido besos", escribió.

Foto @fermachuca te amo ❤️ A post shared by 🥀Dany (@danyaranguizf) on Feb 17, 2018 at 10:20am PST

Algunas de sus seguidoras han publicado en el mismo post sus historias con la esperanza de convertirse en la afortunada dueña del vestido, valorando la iniciativa de la esposa del futbolista Jorge Mago Valdivia.

"Pucha me encantaría pero no me cabe ni un brazo jejejeje! Hermoso gesto ojala se lo lleve alguien que lo disfrute mucho 😃", " Yo lo quisiera!! Pero no para venderlo sino que para usarlo algún día que me entre y pueda verme tan regía como tú 😜😜", "Hola Dani a mi me gustaría ganarme el vestido para venderlo y con esa plata poder postular para mi casa", fueron algunos de los mensajes.

Te recomendamos en video: