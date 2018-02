La mamá de Brad Pitt quiere que regrese con Jennifer Aniston

La mamá de Brad Pitt sabe lo que quiere: a Jennifer Aniston de regreso en la vida de su hijo.

Jane Pitt ha mantenido la comunicación con la ex 'Friends' incluso después de su divorcio. Sus ganas porque ésta vuelva a ser parte de la familia son muchas, tantas que ha presionado a su hijo para que recontacte a Jen ahora que sabe lo de su divorcio.

Lo anterior según con amigos cercanos a la familia, quienes aseguran que Brad prefiere esperar a que Jennifer mejore de su ruptura amorosa.

El actor, confirman, sabe que no es fácil terminar una relación, y preferirá esperar a que Jennifer mejore en todo lo que le está pasando.

"Esto es lo que ella soñó por más de una deuda y nunca perdió la fe (sobre el divorcio de Jennifer Aniston). Incluso se mantuvo en contacto con Jen después de todos estos años", dijo una amistad de la familia.

“La familia de Brad no ha querido ser irrespetuosa con la separación de Jen y Justin pero cuando se dieron cuenta de que esa relación no funcionaría han comenzado a presionar al actor para que arregle las cosas con Jen. Brad sabe que una separación no es fácil además no le gusta que hayan comenzado especulaciones con su nombre y el de ella”.