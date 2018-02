Ex de Khloé Kardashian sorprende con un mensaje sobre su embarazo

Antes de Tristán Thompson, Khloé Kardashian llevó una tormentosa relación con Lamar Odom, ex jugado de basquetbol con quien estuvo casada por un corto tiempo.

La menor de las famosas hermanas Kardashian no soportó los problemas de drogadicción y alcoholismo de la exestrella de Los Lakers y tras varios meses de tratar de arreglar la relación, la socialité tomo la decisión de terminarlo para siempre.

A pesar de que eso sucedió hace unos años, Lamar Odom sorprendió con su apoyo a su ex esposa embarazada con una serie de buenos deseos durante una entrevista con Access Hollywood.

Lamar, de 38 años, dijo que estaba "muy feliz por Khloé" tras dar a conocer su embarazo.

A finales del 2017, la Kardashian menor anunció a través de una tierna fotografía en Instagram que estaría esperando su primer bebé con Tristán Thompson y posteriormente detalló más sobre la revelación en un episodio del programa Keeping Up With The Kardashians.

"Estaba realmente feliz por ella", continuó. "Si pudo cuidar a un hombre adulto durante cuatro años como yo, sé que podrá cuidar de un bebé".

Lamar también agregó que el niño tendrá mucho amor y regalos en su vida. "Va a ser muy mimado", afirmó

Sin embargo, hubo un momento dentro de las confesiones de Khloé que afectaron a Lamar.

Y es que durante un episodio del reality, la socialité afirmó que durante su relación con él, mintió sobre "tratar de quedar embarazada" de él.

"Estaba cansada. Sabía que las circunstancias no eran las más saludables, así que seguí fingiendo que lo estaba intentando", dijo Khloé durante un episodio. "Cuando estaba haciendo mis tratamientos de fertilidad, aún había que hacerle más a Lamar. Tuve que parar porque había cosas mucho más profundas que estaban sucediendo en nuestro matrimonio ".

A principios de año, Odom realizó unas declaraciones con cierto tinte machista, que ofendieron a la familia Kardashian. “Sabía que mi matrimonio con Khloé se había acabado] cuando ella ya iba por su segundo o tercer jugador de la NBA", dijo en una entrevista para el programa BET's Mancave. Odom se refería a la relación que había mantenido Khloé con el jugador de la NBA James Harden y con su actual pareja, el baloncestista Tristan Thompson.

Como era de esperarse, Kim Kardashian salió en su defensa con una alusión a su época más complicada. Y cuando le preguntaron cuáles habían sido sus momentos más felices con ella, confesó que el día de su boda.

