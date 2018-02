¡Ardió Twitter! Televidentes furiosos por dirección del show de Jamiroquai

Durante la segunda noche del Festival de Viña, la banda Jamiroquai estuvo por casi dos horas sobre la Quinta Vergara, sin embargo las críticas de los televidentes no tardaron en criticar la tranmisión que estaba a cargo de Alex Hernández.

Sin duda que el grupo británico era uno de los shows más esperados de la 59° versión del Festival, y por supuesto que los fanáticos esperaron la presentación desde sus hogares con mucho entusiasmo.

El problema fue que a través de redes sociales los espectadores se quejaron de la labor del director del Festival, debido en las imágenes se mostró más a los invitados "famosos" y al público, que a la propia banda.

Las críticas destacaron que en la transmisión no se vio en detalle a los músicos, hubo cortes de cámara que mostraban a rostros de la farándula, en lugar de sacar provecho al icónico grupo de funk.

Estos fueron algunos de los comentarios por los que el nombre de Alex Hernández se transformó en tendencia en Twitter:

Te imaginai Alex Hernández dirigiera la transmisión de los Oscar?

AND THE OSCAR GOES TO: MERYL STREEP

*enfoca a la Tía Sonia*

— Villalobos (@EsProbable) February 23, 2018