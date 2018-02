El increíble parecido de Stormi con Kylie Jenner

Aunque los fanáticos del clan Kardashian-Jenner aún no han visto la cara de Stormi Webster, Kylie Jenner ha dado una gran pista sobre cómo se ve la bebé.

Luego de que una cuenta de fans preguntó en Twitter sobre el estado de Stormi, Kylie sorprendió con esta respuesta:

"Ella está bien. La miro todo el día. Se parece a mí cuando era bebé".

she’s good 😊 still staring at her all day. she looks just like me when i was a baby 😊 https://t.co/fEFsSeNO6Z

— Kylie Jenner (@KylieJenner) February 21, 2018